Названы признаки опасного для здоровья помидора

Диетолог Соломатина предупредила, что в неспелых помидорах может содержаться яд соланин

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что помидоры, несмотря на большое количество витаминов и минеральных веществ, могут принести вред. Признаки опасного для здоровья помидора она назвала в разговоре со Sputnik.

Специалистка предупредила, что в овоще может содержаться соланин — яд растительного происхождения, поэтому следует есть только спелые плоды. Она посоветовала ограничить употребление помидоров людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при язвенной болезни, гастрите, панкреатите и других нарушениях пищеварения, так как в противном случае не исключены дискомфорт и рези. Из-за щавелевой кислоты помидоры не рекомендуются людям, склонным к мочекаменной болезни, добавила диетолог.

Елена Соломатина отметила, что в в помидорах могут накапливаться нитраты, высокое содержание которых можно определить по внешнему виду. По ее словам, нужно смотреть на срез помидора: если там много жестких прожилок, то помидор подкармливали нитратами. Нитраты в организме человека переходят в опасные нитриты, которые могут нарушать клеточное дыхание, переводить гемоглобин в его неактивную форму, не способную переносить кислород, что ведет к развитию гипоксии, рассказала специалистка. «Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы это особенно опасно. При тепловой обработке продукта нитраты переходят в нитрозамин, а это канцероген», — объяснила она.

Людям без заболеваний диетолог разрешила съедать три помидора в день, а при проблемах со стороны желудочно-кишечного тракта — не более одного за один раз.

Ранее нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что отказ от сахара может стать причиной проблем со здоровьем у некоторых людей. Он назвал спортсменов наиболее подверженными риску.