Попытку Тома Круза увеличить рост с помощью туфель на каблуках высмеяли в сети

Тома Круза высмеяли в сети за туфли на каблуках на премьере фильма «Топ Ган: Мэверик»

Американского актера Тома Круза высмеяли в сети за попытку увеличить рост с помощью обуви на каблуках. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

59-летний Круз посетил лондонскую премьеру фильма «Топ Ган: Мэверик», в которой он сыграл одну из главных ролей. Папарацци запечатлели мужчину в смокинге черного цвета на красной ковровой дорожке в компании британского принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон.

Читатели издания обратили внимание на одинаковый рост актера и герцогини Кембриджской на фотографиях, несмотря на то, что Миддлтон как минимум на пять сантиметров выше Круза. Пользователи сети посчитали, что звезда намеренно надел специальные туфли на каблуках, чтобы визуально увеличить свой рост.

«Мне кажется, что он подложил стельки, потому что Кейт была на каблуках, а ему удалось поравняться с ней», «Как же это жалко», «Зачем он удлиняет себя? Ведь сейчас — эпоха бодипозитива», «Мне кажется, что Круз постоянно носил стельки и каблуки», «У него явно куча комплексов», — высказывались комментаторы.

Внешний вид Тома Круза не первый раз критикуют в социальных сетях. В ноябре 2021 года поклонники не оценили его внешность во время бейсбольного матча Национальной лиги в Сан-Франциско. Тогда Круза сфотографировали на трибуне в синем пуховике и голубых джинсах. На изображениях были видны заметно поредевшие волосы кинозвезды.