Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Еврокомиссия заявила о переводе Украине 600 миллионов евро

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о переводе Украине 600 миллионов евро

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Украина получила от Европейского союза еще 600 миллионов евро в качестве макрофинансовой помощи. О переводе очередной суммы денег на поддержку Киева сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Сегодня мы выделили новый транш макрофинансовой помощи Украине в размере 600 миллионов евро», — заявила еврочиновница.

19 мая стало известно, что США предоставят Украине 18 гаубиц и 3 контрбатарейных радара в рамках нового пакета военной помощи. Пакет включает в себя вооружение на сумму 100 миллионов долларов. Подчеркивается, что это вооружение «начнут перебрасывать очень, очень быстро».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
На западе России создадут 12 воинских частей из-за «угроз у границ»
Во «ВКонтакте» пройдет самая масштабная «Ночь музеев»
Финляндия назвала дату прекращения поставок газа из России
Китай выразил протест Канаде из-за запрета использовать Huawei и ZTE
Стилистка раскрыла лайфхаки по выбору идеальных джинсов
Стала известна судьба меню «Макдоналдс» под новым брендом
Минобороны заявило о поражении ракетами 12 пунктов управления ВСУ на Украине
Борцы устроили массовую драку на турнире в Москве и попали на видео
Минобороны заявило об уничтожении 10 украинских беспилотников
Минобороны сообщило о перехвате 17 украинских снарядов РСЗО «Смерч»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.