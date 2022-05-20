Еврокомиссия заявила о переводе Украине 600 миллионов евро

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о переводе Украине 600 миллионов евро

Украина получила от Европейского союза еще 600 миллионов евро в качестве макрофинансовой помощи. О переводе очередной суммы денег на поддержку Киева сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Сегодня мы выделили новый транш макрофинансовой помощи Украине в размере 600 миллионов евро», — заявила еврочиновница.

19 мая стало известно, что США предоставят Украине 18 гаубиц и 3 контрбатарейных радара в рамках нового пакета военной помощи. Пакет включает в себя вооружение на сумму 100 миллионов долларов. Подчеркивается, что это вооружение «начнут перебрасывать очень, очень быстро».