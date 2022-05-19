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Раскрыто содержание нового пакета военной помощи США Украине

Пентагон: США предоставят Украине гаубицы и радары в рамках нового пакета военной помощи

Фото: Alex Brandon / Reuters

США предоставят Украине 18 гаубиц и три контрбатарейных радара в рамках нового пакета военной помощи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Джона Кирби.

Пакет включает в себя вооружение на сумму 100 миллионов долларов. «В этом пакете будут 18 гаубиц калибра 155 миллиметров и 18 тактических автомобилей для их буксировки», — рассказал Кирби. Помимо этого, США также передадут украинским войскам три радара контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Подчеркивается, что это вооружение «начнут перебрасывать очень, очень быстро».

Новый пакет американских вооружений анонсировал ранее президент США Джо Байден. Глава Белого дома подчеркнул, что эти вооружения «будут направлены непосредственно на передовую».

Уточняется, что этот пакет заложен в законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около 40 миллиардов долларов, который сенат Конгресса США одобрил несколькими часами ранее.

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Марина Совина
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