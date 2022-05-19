Байден анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине

Джо Байден заявил о планах США выделить Украине новый пакет военной помощи

Соединенные Штаты намерены выделить Украине новый пакет военной помощи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письменное заявление президента США Джо Байдена.

«И сегодня я объявляю о еще одном пакете военной помощи, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другую технику, уже эффективно используемую ею на поле боя», — объявил Байден.

Глава Белого дома подчеркнул, что эти вооружения «будут направлены непосредственно на передовую».

Уточняется, что в этот пакет заложен в законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около 40 миллиардов долларов, который Сенат Конгресса США одобрил несколькими часами ранее.

Поставки оружия Украине со стороны коллективного Запада прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, они нацелены на затягивание военного конфликта на Украине, масштабы поддержки в денежном эквиваленте достигают уровня оборонных бюджетов крупных государств.