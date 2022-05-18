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В МИД рассказали про цель поддержки Украины со стороны Запада

Захарова заявила, что поставки западного вооружения Украине затягивают конфликт
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Поставки вооружения со стороны коллективного Запада нацелены на затягивание военного конфликта на Украине, масштабы поддержки в денежном эквиваленте достигают уровня оборонных бюджетов крупных государств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге ведомства, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Запад продолжает массированные поставки оружия киевскому режиму, и мы рассматриваем это как прямую поддержку неонацистов, в стремлении максимально затянуть боевые действия. Не можем не учитывать, что из западного оружия убивают российских военных и обстреливают территорию России», — рассказала она о целях военной помощи.

Захарова отметила, что масштабы военной помощи Киеву сопоставимы с военными бюджетами крупных государств. Она напомнила, что в Конгрессе США рассматривается законопроект о выделении 40 миллиардов долларов на военные нужны Украины в рамках ленд-лиза.

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Дмитрий Сотак
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