В МИД рассказали про цель поддержки Украины со стороны Запада
Поставки вооружения со стороны коллективного Запада нацелены на затягивание военного конфликта на Украине, масштабы поддержки в денежном эквиваленте достигают уровня оборонных бюджетов крупных государств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге ведомства, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Запад продолжает массированные поставки оружия киевскому режиму, и мы рассматриваем это как прямую поддержку неонацистов, в стремлении максимально затянуть боевые действия. Не можем не учитывать, что из западного оружия убивают российских военных и обстреливают территорию России», — рассказала она о целях военной помощи.
Захарова отметила, что масштабы военной помощи Киеву сопоставимы с военными бюджетами крупных государств. Она напомнила, что в Конгрессе США рассматривается законопроект о выделении 40 миллиардов долларов на военные нужны Украины в рамках ленд-лиза.