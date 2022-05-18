В МИД рассказали про цель поддержки Украины со стороны Запада

Захарова заявила, что поставки западного вооружения Украине затягивают конфликт

Поставки вооружения со стороны коллективного Запада нацелены на затягивание военного конфликта на Украине, масштабы поддержки в денежном эквиваленте достигают уровня оборонных бюджетов крупных государств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге ведомства, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Запад продолжает массированные поставки оружия киевскому режиму, и мы рассматриваем это как прямую поддержку неонацистов, в стремлении максимально затянуть боевые действия. Не можем не учитывать, что из западного оружия убивают российских военных и обстреливают территорию России», — рассказала она о целях военной помощи.

Захарова отметила, что масштабы военной помощи Киеву сопоставимы с военными бюджетами крупных государств. Она напомнила, что в Конгрессе США рассматривается законопроект о выделении 40 миллиардов долларов на военные нужны Украины в рамках ленд-лиза.