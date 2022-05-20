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Россиянка добавила в кетчуп лекарство «Лирика» и передала сожителю в СИЗО

Полиция задержала женщину за передачу сожителю в СИЗО кетчупа с лекарством «Лирика»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Воронежской области сотрудники полиции пресекли попытку передачи в СИЗО сильнодействующего вещества. Задержана 31-летняя сожительница арестанта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Женщина заказала в интернете поддельный рецепт на медицинский препарат «Лирика» и забрала его из тайника. Она приобрела по нему в аптеке четыре пачки лекарства для сожителя, страдающего наркотической зависимостью, который находится под стражей за совершенное им преступление.

У подозреваемой полицейские изъяли сумку с передачей для возлюбленного. Там были одежда, предметы личной гигиены и продукты питания. Эксперты обнаружили в майонезе и кетчупе 171 грамм прегабалина — это действующее вещество «Лирики».

Женщина созналась, что купила запрещенные таблетки, перетерла их в порошок и добавила в соусы. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 234 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ») УК РФ.

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Любовь Ширижик
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