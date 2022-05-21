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Вучич рассказал о частичной поддержке Сербией санкций против Минска

Президент Сербии Вучич рассказал о частичной поддержке санкций ЕС против Белоруссии

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Сербия частично присоединилась к санкциям Евросоюза против Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Вучич, передает РИА Новости.

Он прокомментировал апрельское сообщение Совета ЕС о присоединении Сербии, Албании, Черногории, Северной Македонии и Боснии и Герцеговины к рестрикциям в отношении Минска. «Частично да, а частично — нет. Было около 25 деклараций, с девятью мы согласны, с 16 — нет», — отметил глава государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные санкции подтолкнули Москву и Минск к интенсивному развитию. «Эти санкции все-таки во многом нас подтолкнули заниматься своими делами, не смотреть по сторонам. Видеть не только то, что там хорошо, но и создавать это хорошо у себя», — заявил политик.

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Марина Совина
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