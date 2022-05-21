В Румынии призвали отказаться от участия в «Евровидении»

Глава румынского телевидения Туртурикэ призвал к отказу страны от участия в «Евровидении»

Гендиректор Румынского телевидения (TVR) Дан Туртурикэ заявил, что Румыния должна отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение». С таким призывом он выступил на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Неуважение, с которым [Европейский вещательный союз] EBU относится к общественным телевидениям Румынии, Польши, Сан-Марино, Черногории, Грузии и Азербайджана, шокирует», — сказано в публикации руководителя.

Туртурикэ подчеркнул, что лично обратится в руководящие органы канала с требованием больше не участвовать в «Евровидении», а также попытаться подать в суд на союз и потребовать компенсацию за нанесенный имиджу страны ущерб.

15 мая глава румынской делегации на песенном конкурсе Юлиана Марчук заявила, что организаторы «Евровидения» заменили оценки, которые члены жюри от Румынии выставили участникам конкурса. По ее словам, жюри решило поставить высшую оценку Молдавии, однако голос не был учтен при подсчете итогового рейтинга.

Украинская группа Kalush Orchestra c песней Stefania победила в финале «Евровидения», который проходил в итальянском Турине. Музыканты набрали 631 балл — в конце своего выступления один из участников группы попросил оказать помощь Украине и нарушил правило конкурса о запрете политических высказываний.