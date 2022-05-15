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Организаторов «Евровидения» обвинили в замене оценок

Глава румынской делегации Марчук обвинила организаторов «Евровидения» в замене оценок

Фото: Yara Nardi / Reuters

Организаторы «Евровидения» заменили оценки, которые члены жюри от Румынии выставили участникам конкурса. Об этом заявила глава румынской делегации Юлиана Марчук, передает РИА Новости.

По ее словам, жюри из Румынии решило поставить высшую оценку представителям Молдавии, однако голос не был учтен при подсчете итогового рейтинга. В итоге внесенных организаторами изменений, Молдавия от Румынии не получила ни одного балла, а максимальные баллы ушли Украине.

Перед объявлением голосования, Европейский вещательный союз отстранил жюри шести стран на основании «неправильной схемы голосования». При этом не уточнялось, какие именно страны. Во время объявления оценок жюри представительница Румынии Эда Маркус не появилась на экране, вместо нее оценку объявил представитель Евровидения в Турине.

Группа Kalush Orchestra c песней Stefania победила в финале «Евровидения», который проходил в итальянском Турине. Украинские музыканты набрали 631 балл — в конце своего выступления один из участников группы попросил оказать помощь Украине и нарушил правило конкурса о запрете политических высказываний.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если бы кто-то ей сказал, что победит то, что победило, она бы, наверное, высмеяла. Дипломат отметила, что это настолько неприлично, что, казалось бы, европейская телевещательная корпорация и организаторы не должны были допустить, чтобы их так унизили. «Но оказывается, унижать Европу теперь в тренде», — сказала она.

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Марина Совина
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