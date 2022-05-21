Сдавшийся в плен командир бригады ВСУ рассказал об иностранцах на «Азовстали»

Сдавшийся в плен командир 36-й бригады ВСУ Волынский сообщил об иностранцах на «Азовстали»

Сдавшийся в плен исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский подтвердил присутствие иностранцев на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он не ответил утвердительно на вопрос о наличии высокопоставленных иностранных лиц, заявив, что не располагает такой информацией.

20 мая Волынский с позывным Волына покинул территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен.