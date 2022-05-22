Во Франции признали отсутствие альтернатив поставкам российского газа для Европы

Monde diplomatique: ни один поставщик не сможет заменить поставки газа из России в Европу

Во Франции признали, что на данный момент для Европы не существует альтернатив поставкам российского газа. Об этом пишет газета Monde diplomatique.

В материале французского издания говорится о том, что Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие поставщики в Европу не в состоянии обеспечивать повышенный спрос на энергоресурсы в течение длительного времени, а могут лишь быть резервными продавцами.

Таким образом, на данный момент нет поставщиков, которые бы смогли заменить поставки российского газа для европейских стран, пишет газета. Также отмечается, что намерение Европы отвернуться от России наталкивается на сформировавшийся в нефтегазовой сфере порядок вещей, который трудно будет изменить так быстро, как того может потребовать введение эмбарго.

Ранее обозреватель Винсент Колен со ссылкой на аналитиков Citi в своей статье для французского издания Echos рассказал, что Россия может получить рекордные 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу в 2022 году на фоне резкого роста цен. Журналист подчеркнул, что члены Европейского союза (ЕС) ежедневно отправляют 200 миллионов долларов «Газпрому», несмотря на «санкции, громкие заявления и обещания эмбарго».