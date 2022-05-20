Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Во Франции заявили о рекордном доходе России от поставок газа в Европу

Echos: Россия может получить рекордные 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу

Фото: Konstantin Chernichkin / Reuters

Россия может получить рекордные 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу в 2022 году на фоне резкого роста цен, сообщил обозреватель Винсент Колен со ссылкой на аналитиков Citi в своей статье для французского издания Echos.

Журналист подчеркнул, что члены Европейского союза (ЕС) ежедневно отправляют 200 миллионов долларов «Газпрому», несмотря на «санкции, громкие заявления и обещания эмбарго».

«Благодаря резкому росту цен Россия должна получить 100 миллиардов долларов за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья», — подчеркнул он.

Колен считает, что Москве удалось выиграть первый раунд «энергетической битвы», так как даже если ЕС начнет покупать чуть меньше газа, скачок цен компенсирует падение объемов поставок.

«Угрожая эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в ловушку, а [президент России] Владимир Путин одерживает верх в этой ситуации», — пишет обозреватель.

Ранее аналитики Fitch Ratings предрекли странам Европы макроэкономический шок в случае внезапного прекращения поставок нефти и газа из России.

В настоящее время Евросоюз готовит шестой пакет санкций в отношении России. Одной из главных его составляющих должен стать запрет на импорт российской нефти. Однако члены ЕС пока не смогли договориться о параметрах такого эмбарго.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США заявили о нежелании Байдена обсуждать с Эрдоганом возражения по НАТО
В Офисе Зеленского призвали забыть слово «русские» в Донбассе
Disney запустил создание нового «Сорвиголовы»
Эксперт назвал работающие способы избавиться от грибка в ванной
25-летняя девушка вышла замуж за 71-летнего мужчину через месяц после знакомства
Ветераны в США раскритиковали выделение Украине рекордного пакета помощи
Спрогнозирован курс рубля после снятия валютных ограничений
В Москве сантехник соблазнил пенсионерку
Обнаружен расщепляющий пластик за 16 часов фермент
Страны G7 нашли способ установить ценовой порог на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.