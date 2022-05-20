Во Франции заявили о рекордном доходе России от поставок газа в Европу

Echos: Россия может получить рекордные 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу

Россия может получить рекордные 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу в 2022 году на фоне резкого роста цен, сообщил обозреватель Винсент Колен со ссылкой на аналитиков Citi в своей статье для французского издания Echos.

Журналист подчеркнул, что члены Европейского союза (ЕС) ежедневно отправляют 200 миллионов долларов «Газпрому», несмотря на «санкции, громкие заявления и обещания эмбарго».

«Благодаря резкому росту цен Россия должна получить 100 миллиардов долларов за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья», — подчеркнул он.

Колен считает, что Москве удалось выиграть первый раунд «энергетической битвы», так как даже если ЕС начнет покупать чуть меньше газа, скачок цен компенсирует падение объемов поставок.

«Угрожая эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в ловушку, а [президент России] Владимир Путин одерживает верх в этой ситуации», — пишет обозреватель.

Ранее аналитики Fitch Ratings предрекли странам Европы макроэкономический шок в случае внезапного прекращения поставок нефти и газа из России.

В настоящее время Евросоюз готовит шестой пакет санкций в отношении России. Одной из главных его составляющих должен стать запрет на импорт российской нефти. Однако члены ЕС пока не смогли договориться о параметрах такого эмбарго.