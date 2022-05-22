Вирусолог оценил возможность использования вируса оспы обезьян как биооружия

Вирусолог Альтштейн назвал фейком возможность использования оспы обезьян как биооружия

Главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал публикацию Mirror о том, что Россия якобы рассматривала возможность использования оспы обезьян как биооружия. В разговоре с «Газетой.Ru» он назвал подобную информацию «тяжелым фейком».

«Тут даже нечего обсуждать. Вирус оспы обезьян не может являться биологическим оружием, потому что он плохо передается от человека к человеку. Вирус передается, но слабо, и поэтому рассматривать его как опасный вирус, который сокрушит противника при применении, — это бессмыслица», — оценил вирусолог.

По его словам, биооружием можно назвать только натуральную оспу, однако, подчеркнул Альтштейн, никто не решится его применять. Он напомнил, что человечество с большим трудом освободилось от этого вируса в 1977 году.

«И сейчас возвращать его снова в человеческую популяцию было бы таким преступлением, что никто на это не пойдет», — заключил специалист.

Ранее британский таблоид Mirror выпустил материал, в котором сообщалось, что Россия до начала 1990-х годов рассматривала возможность использования оспы обезьян в качестве биологического оружия. Издание обратило внимание на давние интервью с бывшим советским экспертом и замруководителя программы СССР по биологическому оружию Канатом Алибековым, ныне живущим в США, на эту тему.

