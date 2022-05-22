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Россияне назвали полицейских нежелательной партией для брака

Опрос показал, что россиянки не хотят выходить замуж за силовиков, они выбирают инженеров

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россияне предпочитают не заключать браки с сотрудниками правоохранительных органов, они выбирают хорошо оплачиваемых специалистов. Об этом свидетельствуют данные опроса Superjob, которые публикует РБК.

Принимавшие участие в исследовании заявили, что не хотят жениться или выходить замуж за силовиков. Такое мнение высказал каждый седьмой мужчина и каждая десятая женщина (14 и 10 процентов соответственно). Нежелательной партией для брака россияне также назвали чиновниц, актрис, моделей, танцовщиц, певиц, а также продавщиц. При этом мужчины предпочитают брать в жены врачей, медсестер, юристов, экономистов.

Россиянки отказались видеть в мужьях дворников, водителей и стриптизеров. Они выбирают инженеров, программистов, директоров.

При этом большая часть опрошенных при выборе партнера не придают значения профессии.

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Любовь Ширижик
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