Россияне назвали полицейских нежелательной партией для брака

Опрос показал, что россиянки не хотят выходить замуж за силовиков, они выбирают инженеров

Россияне предпочитают не заключать браки с сотрудниками правоохранительных органов, они выбирают хорошо оплачиваемых специалистов. Об этом свидетельствуют данные опроса Superjob, которые публикует РБК.

Принимавшие участие в исследовании заявили, что не хотят жениться или выходить замуж за силовиков. Такое мнение высказал каждый седьмой мужчина и каждая десятая женщина (14 и 10 процентов соответственно). Нежелательной партией для брака россияне также назвали чиновниц, актрис, моделей, танцовщиц, певиц, а также продавщиц. При этом мужчины предпочитают брать в жены врачей, медсестер, юристов, экономистов.

Россиянки отказались видеть в мужьях дворников, водителей и стриптизеров. Они выбирают инженеров, программистов, директоров.

При этом большая часть опрошенных при выборе партнера не придают значения профессии.