Украинский экс-депутат убил своих детей и попытался зарезать жену

Украинский экс-депутат Навроцкий убил своих детей и попытался зарезать жену в Турции

Украинский экс-депутат Алексей Навроцкий убил своих детей и попытался зарезать жену в Турции. Об этом сообщает местная газета Сumhuriyet.

Согласно предварительной версии, между Навроцким и его супругой произошла ссора. Женщина смогла укрыться в ванной комнате, в этот момент мужчина ранил дочь шести лет и четырехлетнего сына. Полицию вызвали соседи, которые услышали крики женщины.

«Прибывшие по адресу наряды полиции обнаружили мужчину сидящим рядом с безжизненными телами жены и детей. Он был взят под стражу», — отмечает издание.

По данным Сumhuriyet, сейчас Навроцкий задержан. По словам его жены, семья приехала из Харькова и снимала жилье в Турции. По информации ряда СМИ, экс-депутат находился во время конфликта под воздействием наркотических веществ.

Алексей Навроцкий дважды избирался депутатом райсовета, а в 2015 году был избран в горсовет. На сайте Харьковского национального университета имени Каразина он записан как проректор по научно-педагогической работе.