Эксперт объяснил решение Зеленского наделить граждан Польши особым статусом

Политолог Корейба: наделение поляков особым статусом Зеленским имеет практическое значение

Польский политолог Якуб Корейба объяснил смысл решения президента Украины Владимира Зеленского наделить граждан Польши особым статусом в республике. Своим мнением он поделился с радиостанцией «Говорит Москва» .

По словам эксперта, законопроект поможет облегчить доступ товаров через границу и упростит передвижение между странами. Корейба заметил, что в инициативе украинского лидера нет никакого другого скрытого подтекста.

«Данный законопроект имеет чисто практическое, не политическое значение. Сейчас в силу сложившейся ситуации отношения между Украиной и Польшей очень тесные. Например, движение через границу — это миллионы людей. Также увеличивается движение грузов разного рода, пошлины на украинские товары снимаются. Все это требует обслуживания, все это требует людей», — объяснил политолог.

По его словам, сложилась парадоксальная ситуация, когда отношения между Варшавой и Киевом теснее, чем между Польшей и другими странами Европейского союза (ЕС), однако граница и все таможенные режимы существуют.

«Пока Украина еще не вступила в Евросоюз, нужно эти вещи упростить. В этом смысл», — заключил Корейба.

В воскресенье, 22 мая, представитель Верховной Рады в украинском Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила, что Зеленский решил наделить граждан Польши особым статусом. Она заявила, что президент анонсировал внесение в Раду законопроекта, который установит на территории страны особый правовой статус для польских граждан. Отмечается, что иные детали документа в настоящий момент не приводятся.

