Пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей при определенных условиях

Самозанятые российские пенсионеры получат дополнительные 10 тысяч рублей

Российские пенсионеры могут получить отдельные от пенсии выплаты в размере 10 тысяч рублей. Однако получить их смогут те пожилые граждане, которые оформят статус самозанятого, а потратить средства можно будет только на определенные цели. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Официальная самозанятость дает пенсионеру несколько преимуществ. В системе ПФР такого человека не считают официально работающим, поэтому ему доступна ежегодная индексация пенсий, а также положенные неработающим пенсионерам льготы. По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, дополнительные 10 тысяч рублей нужны для того, чтобы снизить налоговое бремя, то есть эти средства должны пойти на выплаты налогов.

Благодаря бонусу ставка налога для самозанятых пенсионеров снижается до трех процентов, а после того как сумма закончится, ставка останется на уровне четырех процентов. Если оформить статус самозанятого в ближайшее время, то дополнительные выплаты будут доступны уже в июне.