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Раскрыты подробности о месте проживания Галкина и Пугачевой в Израиле

Пугачева и Галкин проживают в Израиле в особняке брата юмориста за 6 миллионов долларов

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Съемочная группа «Известий» пообщалась с певицей Аллой Пугачевой и ее мужем, телеведущим и юмористом Максимом Галкиным и раскрыла подробности о месте их проживания в Израиле.

По информации издания, звездная пара обосновалась в элитном особняке, который находится в так называемой «израильской Рублевке». Его стоимость составляет не менее шести миллионов долларов.

Также журналисты назвали собственника дома. Как выяснились, недвижимость принадлежит брату юмориста — бизнесмену, который сотрудничает с российской оборонной промышленностью. Возможно, особняк был приобретен на средства от поставок техники силовым структурам.

В материале говорится, что в базе данных СПАРК Дмитрий Галкин значится как президент и член совета директоров ООО «ВПК». Эта компания производит бронетранспортеры, полицейские машины и спецавтомобили для Росгвардии, ФСИН и структур «Ростеха».

Ранее в мае Пугачева рассказывала, что планирует вернуться в Россию осенью. «Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — пояснила артистка.

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Варвара Кошечкина
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