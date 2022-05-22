Сочувствующие России жители Еревана собрались у посольства РФ

Сочувствующие Москве жители Еревана собрались у посольства РФ с российскими флагами

Сочувствующие России жители Еревана собрались с бело-сине-красными триколорами у посольства РФ в армянской столице. Об этом сообщает РИА Новости.

По слова корреспондента агентства, возле диппредставительства РФ в Ереване собрались горожане, узнавшие о планируемой акции в поддержку Украины и недавно капитулировавших в Мариуполе бойцов полка «Азов». Чтобы поддержать Москву, местные жители пришли к посольству с российскими флагами.

Отмечается, что в стороне от них стоят стоят люди, пришедшие на акцию в поддержку Киева. Их разделяет кордон полиции.

20 мая Министерство обороны России сообщило о полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, в общей сложности с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского полка «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ранее были заблокированы на заводе.