Глава МВД Сербии Вулин назвал НАТО «опасными друзьями»

Бомбивший Сербию Североатлантический альянс является «опасным другом» для Сербии. Об этом заявил министр внутренних дел республики Александр Вулин, сообщается на сайте его партии «Движение социалистов».

Глава МВД ответил на высказывание бывшего постпреда Соединенных Штатов в НАТО и спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, назвавшего Москву очень опасным другом для Белграда. По словам Вулина, Волкер обошел стороной те выводы, которые можно было сделать из «агрессии НАТО на Сербию», бомбардировок территории республики и требований признать самопровозглашенную республику Косово.

«Выходит, все-таки опаснее друзья, которые нас бомбили», — заключил глава сербского ведомства.

В апреле президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не будет ставить национальные интересы под угрозу и присоединяться к санкциям западных стран против России. Он подчеркнул, что Белград не станет реагировать на подобные призывы со стороны Европейского союза (ЕС) и будет соблюдать нейтралитет.