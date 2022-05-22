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Медведев прокомментировал сообщение Байдена Ким Чен Ыну словами «трудно ему»

Зампред Совбеза Медведев прокомментировал поведение Байдена словами «трудно ему»

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщение президента США Джо Байдена северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну словами «трудно ему». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Медведев написал, что во время визита Байдена в Южную Корею репортеры поинтересовались, есть ли у него какое-либо послание или сообщение, чтобы передать Ким Чен Ыну. В ответ американский лидер сказал Hello («Привет»).

Спустя несколько секунд Байден добавил: «Это все. Точка», — отметил зампред Совбеза. «Трудно ему», — прокомментировал Медведев поведение американского лидера.

Свой пост политик сопроводил видеозаписью из сериала про генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, который шутил про возраст, и подборкой записей публичных выступлений Байдена.

22 мая президент США Джо Байден передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну приветствие в ходе своего визита в Южную Корею. После встречи американского лидера с председателем Hyundai Motor Group Чон Ый Соном репортеры поинтересовались, есть ли у него какое-либо послание или сообщение, чтобы передать северокорейскому коллеге. Байден адресовал северокорейскому лидеру только «привет».

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Асель Минбаева
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