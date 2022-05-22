Медведев прокомментировал сообщение Байдена Ким Чен Ыну словами «трудно ему»

Зампред Совбеза Медведев прокомментировал поведение Байдена словами «трудно ему»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщение президента США Джо Байдена северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну словами «трудно ему». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Медведев написал, что во время визита Байдена в Южную Корею репортеры поинтересовались, есть ли у него какое-либо послание или сообщение, чтобы передать Ким Чен Ыну. В ответ американский лидер сказал Hello («Привет»).

Спустя несколько секунд Байден добавил: «Это все. Точка», — отметил зампред Совбеза. «Трудно ему», — прокомментировал Медведев поведение американского лидера.

Свой пост политик сопроводил видеозаписью из сериала про генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, который шутил про возраст, и подборкой записей публичных выступлений Байдена.

22 мая президент США Джо Байден передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну приветствие в ходе своего визита в Южную Корею. После встречи американского лидера с председателем Hyundai Motor Group Чон Ый Соном репортеры поинтересовались, есть ли у него какое-либо послание или сообщение, чтобы передать северокорейскому коллеге. Байден адресовал северокорейскому лидеру только «привет».