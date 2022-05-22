Угнавшему машину у бабушки россиянину дали срок в колонии строгого режима

В Красноярском крае пьяный мужчина угнал машину у своей бабушки и получил срок

В Красноярском крае суд признал виновным мужчину в угоне машины у собственной бабушки и дал ему срок в колонии строгого режима. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

В начале января в Железногорске сотрудники ОГИБДД остановили иномарку, за рулем которой находился нетрезвый местный житель. В отделе полиции он признался, что украл ключи от машины, находясь накануне в гостях у родственницы.

Выяснилось, что несколько лет назад угонщик уже получал срок за такое же преступление. Кроме того, его дважды судили за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела и доказательства, представленные сотрудниками полиции, признал мужчину виновным. Угонщику назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения ему в течение четырех лет будет запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.