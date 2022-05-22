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Названы признаки интереса воров к квартире

Юрист Миронов назвал проблемы с замком возможным признаком скорого ограбления квартиры

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

С наступлением дачного периода и длительным отсутствием хозяев повышается риск квартирных краж. Об этом агентству «Прайм» рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Эксперт указал, что готовящемуся преступлению зачастую предшествуют характерные признаки. Так, преступники прибегают к наблюдению за квартирой, и следует проявить бдительность, если при выходе из квартиры или подъезда жильцы сталкиваются с незнакомыми людьми.

Также об интересе воров к определенной квартире свидетельствуют внезапно появившиеся проблемы с дверным замком, наличие меток на входной двери или почтовом ящике, анонимные звонки в дверь или по домофону, а также часто срабатывающая сигнализация.

В марте эксперты «АльфаСтрахования» отметили, что в России за последние два года вдвое сократилось число краж в квартирах и частных домах. По подсчетам, противоправные действия третьих лиц, куда входят и кражи, составили всего 2,4 процента от общего числа страховых случаев. Эксперты связали это с тем, что в период пандемии коронавируса граждане чаще находились дома.

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Марина Совина
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