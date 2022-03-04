В России сократилось число квартирных краж

В России за последние два года вдвое сократилось число краж в квартирах и частных домах. Об этом заявили эксперты «АльфаСтрахования», передает РИА Новости.

Страховщики связали это с тем, что в период пандемии коронавируса граждане чаще находились дома. Наиболее частой причиной обращения за страховкой стали заливы водой, на них приходится 82 процента страховых случаев.

На втором месте, по подсчетам экспертов, находятся пожары, в том числе от удара молнии или короткого замыкания. Их доля составляет 6,8 процента. На третьей строчке (2,4 процента) оказались противоправные действия третьих лиц, куда входят и кражи.

Ранее москвичей предупредили о необычном виде мошенничества. Как сообщили в «Мосэнергосбыте», злоумышленники представляются сотрудниками энергосбытовой компании. Они не только обходят квартиры, но и оставляют в почтовых ящиках уведомления о необходимости срочно заменить автоматы.

