В Севастополе пройдет выставка «живых» полотен художников Верещагиных

В Севастополе в конце июня пройдет уникальная выставка работ русских художников XIX века — Верещагиных. Об этом сообщили в пресс-службе Российской государственной художественной галереи со ссылкой на ее директора Виталия Зотова, передает РИА Новости Крым.

На экспозиции будут представлены картины сразу трех Верещагиных: Василия Васильевича и братьев Василия Петровича и Петра Петровича. Как уточнил Зотов, в ее рамках будет показана трансформация творчества представителей одной эпохи и выпускников одной школы — Санкт-Петербургской академии художеств.

«Часть полотен будет представлена с помощью мультимедийных технологий, в виде так называемых "оживших полотен"», — сказал он.

В галерее отметили, что за счет мультимедийных проекций и звукового сопровождения будет создан эффект «погружения» в картину.

Экспозиция будет доступна в течение двух месяцев. Проект запланирован как передвижной, и поэтому затем его направят в Белгород, а к концу года — в Сочи.

Ранее стало известно, что в Севастополе после реставрации открыли диораму «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», посвященную героической обороне и освобождению города. Реставраторы постарались сохранить историческую подлинность всех элементов, а также использовать приемы и материалы, максимально соответствующие времени. Смотровая площадка стала доступна для посещений с 7 мая.