Европейской экономике предсказали сложные времена

Глава Citigroup Фрейзер предсказала Европе скорую рецессию

Глава банка Citigroup Джейн Фрейзер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, предсказала европейской экономике сложные времена, которые выразятся в длительной рецессии. Ее слова приводит CNBC.

«Европа находится прямо посреди штормов из-за цепочек поставок, из-за энергетического кризиса и, очевидно, просто из-за близости к событиям, которые происходят на Украине», — отметила Фрейзер.

При этом, по ее словам, другие регионы менее подвержены влиянию этих факторов и более устойчивы к возможным спадам.

Шансом для США станет грамотное повышение базовой ставки Федеральной резервной системой, отметила Фрейзер. При благоприятном стечении обстоятельств выверенная денежно-кредитная политика позволит избежать всплеска инфляции.

В свою очередь глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо, принимавший участие в той же панельной сессии, заявил о несогласии с позицией Фрейзер. По его словам, европейская экономика в достаточной степени устойчива к нынешнему кризису.