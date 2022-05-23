Двое мирных жителей погибли при обстреле ВСУ Белозерки в Херсонской области

Минобороны: двое жителей погибли при обстреле силами ВСУ Белозерки Херсонской области

Двое жителей, включая 14-летнего ребенка, погибли при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Белозерка Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России.

По информации ведомства, украинские войска обстреляли Белозерку ракетами из реактивной системы залпового огня «Ураган».

«В результате обстрела пострадало более десяти домов мирных жителей. Погибли два человека, включая 14-летнего ребенка. Около десяти человек получили ранения различной степени тяжести», — сказано в сообщении.

21 мая сообщалось о гибели трех мирных жителей после обстрела со стороны Украины в Херсонской области. Кроме того, в результате десятки человек получили ранения. Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняется, добавили там.