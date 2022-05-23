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В Белом доме пояснили позицию США по Тайваню после заявлений Байдена

В Белом доме заявили, что слова Байдена о военной поддержке Тайваня не меняют политику США

Фото: Ann Wang / Reuters

В Белом доме пояснили позицию США после заявления президента Джо Байдена о военной поддержке Тайваня в случае агрессии со стороны КНР и заявили, что слова американского лидера не меняют политику Вашингтона в отношении острова. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве.

По словам представителя Белого дома, президент подтвердил приверженность США миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также политике одного Китая. «Он также подтвердил, что наше обязательство в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем предоставить Тайваню военные средства для защиты», — подчеркнул источник.

Ранее Байден заявил, что США в случае военного вторжения со стороны Китая, помогут Тайбэю защитить территорию Тайваня и не допустят изменения статуса-кво в одностороннем порядке.

МИД КНР выразил протест США после заявления Байдена о готовности защитить Тайвань. По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, власти США должны соблюдать принцип одного Китая и быть осторожными в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу. Дипломат призвал Вашингтон перестать недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности страны.

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Анжелика Бережная
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