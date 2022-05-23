В возрасте 90 лет умер создатель «Звезды смерти» в фильме «Звездные войны» Колин Кантуэлл

На 91-м году жизни скончался американский концепт-художник, который создал дизайн истребителей X-Wing, TIE Fighter и «Звезды Смерти» в фильмах «Звездные войны» Колин Кантуэлл. Об этом сообщает BBC.

Дизайнер скончался в своем собственном доме, расположенном в американском штате Колорадо, о чем стало известно от возлюбленной монтажера Сьерры Далл. Последние несколько лет Кантуэлл страдал от болезни Альцгеймера.

«Мне так повезло, что я смогла провести 24 года с этим удивительным мужчиной. Мы вместе путешествовали по миру и завели много замечательных друзей. Я постараюсь сохранить его наследие, насколько смогу», — сообщила женщина.

Первую известность творческому деятелю принес фильм «Космическая одиссея 2001», над которым художник работал, создавая специальные фотографические эффекты в 1968 году. После этого, в 1977 году, режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас обратился к Кантуэллу с просьбой спроектировать и изготовить прототипы истребителей X-Wing, TIE Fighter и «Звезды Смерти».

Колин также являлся консультантом по дизайну компьютерной графики для WarGames и написал два научно-фантастических романа.