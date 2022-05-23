Роспотребнадзор допустил рост доли дельта-штамма коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Попова допустила рост доли дельта-штамма коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила рост доли дельта-штамма коронавирусной инфекции в России. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, на сегодняшний день плотность иммунитета в стране достаточная, чтобы данный штамм не проявлялся.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что дельта-штамма COVID-19 может вернуться, поскольку иммунитет к этому штамму коронавируса у населения постепенно ослабевает.