В России допустили возвращение дельта-штамма коронавируса

Представитель Роспотребнадзора Хафизов: дельта-штамм COVID-19 может вернуться в Россию

В Роспотребнадзоре допустили возвращение дельта-штамма COVID-19 в Россию. Об этом пишет ТАСС.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил агентству, что штамм может вернуться, поскольку иммунитет к этому штамму коронавируса у населения постепенно ослабевает.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков сообщил, что в России начался новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его словам, всплески распространения вируса на территории России возможны в мае и июне. Он отметил, что первый из них, скорее всего, уже затронул крупные города страны. При этом он подчеркнул, что новая волна не сопоставима ни с вариантом дельта, ни с омикрон-штаммом.