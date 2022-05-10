Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России допустили возвращение дельта-штамма коронавируса

Представитель Роспотребнадзора Хафизов: дельта-штамм COVID-19 может вернуться в Россию

Фото: Pixabay

В Роспотребнадзоре допустили возвращение дельта-штамма COVID-19 в Россию. Об этом пишет ТАСС.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил агентству, что штамм может вернуться, поскольку иммунитет к этому штамму коронавируса у населения постепенно ослабевает.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков сообщил, что в России начался новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его словам, всплески распространения вируса на территории России возможны в мае и июне. Он отметил, что первый из них, скорее всего, уже затронул крупные города страны. При этом он подчеркнул, что новая волна не сопоставима ни с вариантом дельта, ни с омикрон-штаммом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
В ЕС рассказали о прогрессе в обсуждении с Венгрией запрета нефти из России
Стало известно о трудностях в переговорах Германии и Катара о поставках СПГ
Финансовый аналитик спрогнозировал курс рубля к доллару в мае
Украинские диверсанты сожгли гуманитарную помощь в ЛНР
В России допустили возвращение дельта-штамма коронавируса
В Белом доме ответили на вопрос об условиях отмены санкций против России
Названа причина отключения двигателей самолетов на тренировках
Полянский прокомментировал ситуацию в эфире Sky News
Обувь белого цвета названа трендом лета 2022 года
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.