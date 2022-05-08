Иммунолог предупредил о новом всплеске COVID-19 в России

Иммунолог Крючков: всплески распространения COVID-19 в России возможны в мае и июне

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с радио Sputnik сообщил, что в России начался новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По его словам, всплески распространения вируса на территории России возможны в мае и июне. Он отметил, что первый из них, скорее всего, уже затронул крупные города страны. При этом он подчеркнул, что новая волна не сопоставима ни с вариантом дельта, ни с омикрон-штаммом.

Иммунолог объяснил, что о подъеме заболеваемости COVID-19 свидетельствуют определенные статистические данные. «Косвенные признаки новой волны мы видим по динамике смертности и по сдвигу в плане числа госпитализаций», — сказал он.

Крючков считает, что большинство граждан страны могут не заметить всплески коронавирусной инфекции в мае и июне, так как врачи выявляют далеко не все новые случаи заражения. Он добавил, что более масштабного подъема заболеваемости стоит ожидать осенью.

Ранее Крючков заявил, что в России сейчас идет скрытая волна COVID-19. Подъем заболеваемости коронавирусом в стране случился из-за отмены ограничительных мер и снижении уровня вакцинации, считает эксперт.

