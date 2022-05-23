США предрекли множество хлопот из-за заявления Байдена по Тайваню

Сенатор от Крыма Ковитиди: Китай не потерпит несдержанности США в вопросах Тайваня

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предрекла США множество хлопот после того, как американский президент Джо Байден выступил с заявлением о готовности защищать Тайвань военными способами в случае вторжения Китая. По ее словам, Пекин не потерпит подобной несдержанности от Вашингтона, сообщает РИА Новости.

«США следует быть более осторожными в своих высказываниях, это касается не только украинского военного кризиса, но и тайваньского вопроса. Заявление президента США Джо Байдена о военной готовности США защищать Тайвань может доставить много хлопот американцам. В Китае не прощают подобную несдержанность», — предположила политик.

Она также отметила, что привычка США принимать участие во всех международных вопросах и везде высказывать свое мнение в итоге выйдет Вашингтону боком.

Ранее обозреватель The Washington Examiner Том Роган выразил мнение о том, что США потерпят поражение при новой мировой войне с Китаем за Тайвань. По словам обозревателя, Пекин приложил значительные усилия для включения Тайваня в сферу своего влияния, и речь не только о политических шагах.