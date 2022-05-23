Россиянам дали советы по вложению денег

Экономист Самиев порекомендовал вкладываться в акции сырьевых компаний

Если будет реализован сценарий роста российской экономики после падения, выгоднее всего окажутся вклады в акции российских сырьевых и ресурсных компаний. Несмотря на внешние ограничения их финансовые показатели и выручка по-прежнему остаются достаточно высокими, отметил экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Советы по вложению денег он дал в разговоре с «Лентой.ру».

Многие российские банки предлагают своим клиентам попробовать себя в инвестировании, заявляя, что сейчас для этого самое подходящее время. Самиев согласился, что в таких предложениях, действительно, есть логика, но только в случае, если будет реализован позитивный для российской экономики сценарий.

Выгодная точка входа

«Сейчас мы находимся в минимальной точке и дальше, в любом случае, будет период роста. Так что момент для входа в инвестирование и правда может оказаться хорошим, — заметил аналитик. — Опыт предыдущих периодов, не только российских, но и мировых рынков, показывает, что после серьезного падения, шока, всегда возникает такая удачная точка входа, чтобы заработать на фоне рынка больше, чем в более стабильный период».

Но, по словам Самиева, это не означает, что такой же сценарий будет реализован и в этот раз: существует множество факторов, которые могут препятствовать росту российского рынка. Если западные страны введут новые санкции, это может болезненно ударить по российской экономике.

Даже нарушение не только экономической, но и политической конъюнктуры может оказаться критичным в такой ситуации. Также существует риск введения новых отраслевых санкций, не все ведь сейчас обложено ограничениями, а это может произойти. И в таком случае падение продолжится Павел Самиев экономист

Он заключил, что заявления банков о том, что сейчас самый лучший период для входа в инвестирования очень понятны: с одной стороны, они, действительно, обоснованы мировым опытом, с другой — участникам рынка необходим приток новых клиентов.

«Им нужно, чтобы вернулись те, кто уже ушел, чтобы появились новые клиенты. Нужно зарабатывать, нужно привлекать людей. Но все же, удачная ли сейчас точка выхода — вопрос очень неоднозначный», — резюмировал Самиев.

Варианты инвестирования

Аналитик считает, что самыми удачными сейчас могут стать вложения в акции российских компаний, работающих в сырьевых и ресурсных отраслях.

Мы видим, что их финансовые показатели, выручка, потенциал роста по-прежнему остаются достаточно высокими, несмотря на то, что именно в отношении них введено множество ограничительных мер со стороны западных партеров. Но они продолжают работать, причем, довольно неплохо по объемам Павел Самиев экономист

«Также есть еще ряд отраслей с хорошими перспективами роста объемов: это потребительский сектор, сельское хозяйство и промышленность», — перечислил экономист.

Самиев добавил, что назвать явных аутсайдеров на российском рынке достаточно сложно: в случае, если реализуется сценарий роста экономики, показатели подавляющего большинства компаний будут идти вверх.

Ранее стало известно, что Центробанк России вернулся к практике закупки иностранной валюты, чтобы избежать излишнего укрепления рубля. При этом покупки носят тайный характер. Собеседники «Ведомостей» утверждают, что ЦБ начал действовать не напрямую, а через других участников рынка, которые по его поручению приобретают исключительно валютную выручку экспортеров. Более подробного описания схемы и названий организаций, которые в ней участвуют, источники не привели.