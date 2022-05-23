На счетах казахстанских «дочек» банков России заблокировали миллионы долларов

На счетах «дочек» Сбербанка, Альфа-банка и ВТБ в Казахстане заблокировали $21,6 млн

Ввиду санкций иностранные банки заблокировали 9,2 миллиарда тенге (21,6 миллиона долларов) на корреспондентских счетах трех казахских «дочек» российских банков, пишет ТАСС со ссылкой на главу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана (АРРФР) Мадину Абылкасымову. Речь идет о Сбербанке, Альфа-банке и ВТБ.

«На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте. В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму порядка 9,2 млрд тенге», — заявила глава ведомства.

Она добавила, что западные кредитные организации также заблокировали транзакции отдельных клиентов Сбербанка на сумму 2,9 миллиарда тенге (более 6,8 миллиона долларов), Альфа-банка — 3,9 миллиарда тенге (свыше 9,1 миллиона долларов). По словам Абылкасымовой, для разблокировки счетов и средств клиентов понадобится генеральная лицензия от Управления по контролю за иностранными активами США. Новый владелец Альфа-банка в Казахстане уже направил запрос на получение такого документа.

США ввели санкции против казахстанских «дочек» Сбербанка, Альфа-банка и ВТБ после начала военной операции на Украине. 6 мая один из крупнейших банков Казахстана «ЦентрКредит» сообщил, что выкупил «Альфа-банк Казахстан».

В апреле АРРФР подсчитало количество россиян и граждан Белоруссии, открывших счета или карты в банках Казахстана: с 24 февраля по 8 апреля в банках Казахстана открыли счета (текущие или карточные) 11 940 граждан России и Белоруссии.