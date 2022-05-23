На счетах казахстанских «дочек» банков России заблокировали миллионы долларов
Ввиду санкций иностранные банки заблокировали 9,2 миллиарда тенге (21,6 миллиона долларов) на корреспондентских счетах трех казахских «дочек» российских банков, пишет ТАСС со ссылкой на главу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана (АРРФР) Мадину Абылкасымову. Речь идет о Сбербанке, Альфа-банке и ВТБ.
«На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте. В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму порядка 9,2 млрд тенге», — заявила глава ведомства.
Она добавила, что западные кредитные организации также заблокировали транзакции отдельных клиентов Сбербанка на сумму 2,9 миллиарда тенге (более 6,8 миллиона долларов), Альфа-банка — 3,9 миллиарда тенге (свыше 9,1 миллиона долларов). По словам Абылкасымовой, для разблокировки счетов и средств клиентов понадобится генеральная лицензия от Управления по контролю за иностранными активами США. Новый владелец Альфа-банка в Казахстане уже направил запрос на получение такого документа.
США ввели санкции против казахстанских «дочек» Сбербанка, Альфа-банка и ВТБ после начала военной операции на Украине. 6 мая один из крупнейших банков Казахстана «ЦентрКредит» сообщил, что выкупил «Альфа-банк Казахстан».
В апреле АРРФР подсчитало количество россиян и граждан Белоруссии, открывших счета или карты в банках Казахстана: с 24 февраля по 8 апреля в банках Казахстана открыли счета (текущие или карточные) 11 940 граждан России и Белоруссии.