Подполковник ЛНР Марочко предупредил об опасности взрыва на заводе «Азот»

Подполковник ЛНР заявил об опасности мощнейшего взрыва на заводе «Азот» в Северодонецке

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в беседе с «МК» заявил, что северодонецкий завод «Азот» может стать причиной грандиозного взрыва.

По словам офицера, в Северодонецке расположен завод химической промышленности «Азот», который изготавливает аммиачную селитру и другие удобрения.

«Это очень взрывоопасные вещества, которые могут при детонации уничтожить все живое в радиусе 20 километров», — рассказал Марочко.

Подполковник подчеркнул, что сейчас командование разрабатывает план действий для минимизации ущерба населенным пунктам. «Точного времени по освобождению Северодонецка и Лисичанска пока нет. Главное — спасти мирное население», — заключил Марочко.

Ранее сообщалось, что два жителя Кременной недалеко от Северодонецка в Луганской народной республике (ЛНР) получили ранения в результате массированного артиллерийского обстрела со стороны украинских войск.