Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Подполковник ЛНР Марочко предупредил об опасности взрыва на заводе «Азот»

Подполковник ЛНР заявил об опасности мощнейшего взрыва на заводе «Азот» в Северодонецке

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в беседе с «МК» заявил, что северодонецкий завод «Азот» может стать причиной грандиозного взрыва.

По словам офицера, в Северодонецке расположен завод химической промышленности «Азот», который изготавливает аммиачную селитру и другие удобрения.

«Это очень взрывоопасные вещества, которые могут при детонации уничтожить все живое в радиусе 20 километров», — рассказал Марочко.

Подполковник подчеркнул, что сейчас командование разрабатывает план действий для минимизации ущерба населенным пунктам. «Точного времени по освобождению Северодонецка и Лисичанска пока нет. Главное — спасти мирное население», — заключил Марочко.

Ранее сообщалось, что два жителя Кременной недалеко от Северодонецка в Луганской народной республике (ЛНР) получили ранения в результате массированного артиллерийского обстрела со стороны украинских войск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Началось наступление против ВСУ в районе Красного Лимана
Стало известно о планах «Ашана» в России
В Госдуме назвали дату рассмотрения вопроса о лишении Рашкина полномочий
Психолог дал россиянам совет по подготовке детей к ЕГЭ
В Италии объяснили решение направить России план урегулирования на Украине
В Госдуме заявили об угрозе столкновения с НАТО из-за соглашения Киева и Варшавы
Иван Охлобыстин высказался об уехавших за границу российских звездах
Бывшего начальника УФСИН по Липецкой области отправили в колонию за взятку
Дочь разоблачила обманувшего женщин на миллионы рублей отца
Эстонский генерал призвал НАТО ввести в Черное море боевые корабли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.