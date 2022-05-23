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Вечеринку звезды «Мистера Бина» приняли за российское вторжение

Жители Великобритании приняли вечеринку Роуэна Аткинсона за российское вторжение
Роуэн Аткинсон

Роуэн Аткинсон. Фото: Bettina Strenske / Globallookpress.com

Вечеринку звезды сериала «Мистер Бин» Роуэна Аткинсона приняли за российское вторжение. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что актер устроил мероприятие в честь дня рождения своей возлюбленной Луизы Форд. Праздник в районе Котсуолдс на юго-западе Англии сопровождался шумными фейерверками и напугал местных жителей. Соседи пожаловались, что из-за громких звуков некоторые собаки убежали из дома, а кошки испытали стресс.

По словам нескольких жителей района, из-за вечеринки они подумали, что Россия решила напасть на Великобританию. В связи с тем, что Аткинсон арендовал для праздника целый спа-отель Lucknam Park, они призвали провести расследование — на территории гостиницы проживают 30 лошадей, которых тоже могли травмировать фейерверки.

«На самом деле сначала это звучало так, будто взрываются бомбы, но потом стали слышны звуки фейерверков, и все стало понятно. Звучит довольно неприятно, но я действительно подумала, когда это началось: "О боже, русские здесь". Это было так громко», — сказала одна из жительниц Коутсолдса по имени Шарлин.

Водитель такси Стив также пожаловался на шум. По его словам, внуки проснулись в слезах, так как подумали, что их дом бомбят. Мужчина призвал Аткинсона «не терроризировать район».

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Марина Погосян
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