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В Китае обнаружили редкую планетарную туманность

Ученые из Университета Сунь Ятсена обнаружили редкую туманность с нейтральным водородом

Фото: Howard Bond (STScI) and NASA / ESA.

Китайские ученые Университета имени Сунь Ятсена провели наблюдения за молодой планетарной туманностью IC 4997. Результаты исследования опубликованы в препринте на сайте arXiv.

Планетарные туманности представляют собой расширяющееся облако из газа и пыли, оставшееся после того, как звезда на этапе красного гиганта сбрасывает внешние слои, превращаясь в белого карлика. IC 4997 находится на расстоянии примерно 8000 световых лет от Земли. Температура газа достигает около 20 тысяч кельвинов, а температура центральной звезды — 49 тысяч кельвинов.

Астрономы провели наблюдение за IC 4997 с помощью радиотелескопа FAST. Они обнаружили радиолинию H I, указывающую на присутствие нейтрального водорода и редко обнаруживаемую в планетарных туманностях. Общее количество атомов водорода в атомной оболочке IC 4997 оценивается примерно в 17 септендециллионов (17 умноженное на 10 в 54-й степени). Эта водородная атомная оболочка имеет массу около 0,0146 массы Солнца, и астрономы выяснили, что она была выброшена по крайней мере 990 лет назад.

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Леонид Немов
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