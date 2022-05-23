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В Пентагоне ответили на вопрос о постановке боевых задач для Украины

Глава Пентагона Остин заявил, что США не формулируют Украине ее боевые задачи
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что администрация страны не будет формулировать Украине ее задачи в боевых действиях. По мнению Остина, подобные решения Киев должен принимать самостоятельно, передает ТАСС.

На брифинге для журналистов по итогам заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву у Ллойда спросили, занимаются ли США и НАТО постановкой боевых задач для Киева. Ллойд ответил на вопрос, заявив, что США не формулируют их для Киева.

«Это борьба Украины. Это не борьба Соединенных Штатов. Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что поддерживаем их в их усилиях по защите своей суверенной территории. Остальные члены международного сообщества делают то же самое», — подчеркнул глава Пентагона.

Остин добавил, что усилия США направлены на укрепление позиции Украины «на поле боя и за столом переговоров». «Мы будем делать все возможное, чтобы гарантировать, что они достигнут своих целей. То, как это выглядит, то, как выглядит исход, будет в конечном счете определяться украинцами, а не нами», — отметил министр.

У министра обороны США уточнили, означает ли это, что Вашингтон поддержит любое решение Киева. Остин подчеркнул, что в первую очередь Пентагон будет придерживаться решений американского президента Джо Байдена. «Это будет политическое решение», — заключил он.

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Марина Совина
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