Российские войска уничтожили украинский ЗРК «Оса-АКМ на территории ДНР

Минобороны сообщило об уничтожении ракетами украинского ЗРК Оса-АКМ на территории ДНР

Российские войска уничтожили высокоточными ракетами украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-АКМ». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что ракетный комплекс был уничтожен в районе населенного пункта Бахмут на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Конашенков добавил, что ракетами в районе Бахмута также были поражены четыре пункта управления и узел связи оперативно-тактической группы «Север». Кроме того, российские войска атаковали 48 районов с живой силой противника и шесть складов с боеприпасами.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации Вооруженные силы (ВС) России уничтожили 3106 единиц специальной военной автомобильной техники, 1643 орудия полевой артиллерии и миномета, 421 установку реактивных систем залпового огня, 3226 бронемашин, 319 ЗРК, 990 беспилотников, 177 самолетов и 125 вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ, которая 14 мая пыталась перейти в контратаку в районе Запорожской области. На кадрах зафиксированы попадания российской артиллерии по вражеским БМП и танкам.