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Еврокомиссия удержала 100 миллионов евро из-за невыполнения Польшей решения суда

Еврокомиссия удержала 100 миллионов евро из-за отказа Польши выполнять решение суда ЕС
Дидье Рейндерс

Дидье Рейндерс. Фото: Jean-Francois Badias / Reuters

Еврокомиссия удержала 100 миллионов евро из-за отказа Варшавы выполнять решение суда Евросоюза. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в интервью бельгийскому телеканалу RTL.

27 октября прошлого года суд юстиции ЕС принял соответствующее решение и обязал штрафовать Польшу на один миллион евро в день до выполнения судебного решения. Оно было подвергнуто критике со стороны польских властей. По их мнению, реформа национальной судебной системы лежит исключительно в компетенции суверенной Польской Республики.

«Эта сумма уже выросла до 160 миллионов евро, больше 100 миллионов были удержаны», — подчеркнул еврокомиссар.

По информации РИА Новости, в июле прошлого года Суд Евросоюза потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты, которая угрожала независимости и беспристрастности судей. В свою очередь Польша не выполнила обязательства перед Судом ЕС.

Марина Совина
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