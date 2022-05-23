АНО «Россия — страна возможностей» отметила четырехлетие с момента создания

Президентской платформе «Россия — страна возможностей» исполнилось 4 года. Указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» президент России подписал 22 мая 2018 года. В рамках празднования в социальной сети «ВКонтакте» состоялся онлайн-эфир, посвященный самым ярким событиям за годы работы организации, историям успеха участников, а также напутствиям от членов Наблюдательного совета, наставников и специальных гостей.

Сообщество платформы поздравил член Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. «Говоря о платформе "Россия — страна возможностей», сам внутренне все время удивляюсь. С одной стороны, четыре года — это совсем мало, это такой детский возраст. А с другой стороны, понимая, сколько уже сделано, этого бы хватило на десятилетия. Более 10 миллионов человек, которые прошли через конкурсы платформы "Россия — страна возможностей" — не просто прошли, это люди, чья судьба изменилась. Не только те, кто победили, но и просто те, кто набрались смелости, сделали свой выбор в жизни, сделали первый шаг — подали заявку, попробовали себя, получили новых друзей, получили систему обратной связи — их жизнь уже поменялась! Они стали увереннее себя чувствовать, они поверили в себя, они по-другому стали относиться, и я уверен в этом, и к себе, и к своей собственной судьбе. Самое главное, они поверили в то, что все в этой жизни зависит от тебя самого и что Россия сегодня действительно реальная страна возможностей», — отметил он.

За 4 года работы число проектов, конкурсов и олимпиад увеличилось до 26, а их участниками стали более 10,5 миллиона человек из 85 регионов России и 150 стран мира. Победителями стали свыше 38,5 тысячи конкурсантов, которые получили десятки самых разных возможностей, в том числе для поступления в престижный вуз, стажировки и трудоустройства в ведущих компаниях России, образовательный грант, возможность реализовать свой проект, поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны, отправиться в путешествие по стране или создать свою команду единомышленников и многие другие. Среди выпускников платформы люди от 5 до 90 лет и даже семейные династии.

«В 2018 году, когда президент России Владимир Путин только подписал Указ о создании АНО "Россия — страна возможностей", точно была уверенность в том, что это нужный и важный проект. Но на тот момент мы даже не рассчитывали, что количество участников платформы всего за четыре года превысит 10 миллионов человек. Мы не предполагали, что в проектах примут участие представители 150 стран мира — мы уже вышли за пределы Российской Федерации и приглашаем для участия жителей разных стран. Скажу честно, таких масштабов не ожидал никто. Но нам теперь нельзя останавливаться — нужно двигаться дальше и не терять темп. У нас много планов на будущее: мы запустим в этом году новые проекты и конкурсы, в ближайшие выходные состоится суперфинал конкурса «Лидеры России», с которого начиналась наша платформа, скоро запустим конкурс по экологии, хотим создать отдельный проект для тех, кто разрабатывает компьютерные игры. Что бы ни случилось, мы продолжим следовать нашей миссии — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого», – рассказал генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

За прошедшие сезоны конкурса «Лидеры России» назначение на высокие должности получили более 350 участников. Шестеро победителей заняли позиции заместителей федеральных министров, трое участников стали главами регионов, еще четыре победителя были избраны депутатами Государственной Думы, пятеро участников стали мэрами городов, а в октябре 2021 года победитель конкурса Мария Львова-Белова была назначена Уполномоченным по правам ребенка в России. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов. Клуб Лидеров России «Эльбрус» помогает поддерживать и укреплять сообщество выпускников конкурса, мотивируя и других управленцев испытать свои силы.

Президентская многоступенчатая система социальных лифтов на платформе выстроена таким образом, что она предлагает возможности для развития человека на каждом этапе его жизни: в период обучения в школе или вузе, в момент начала профессиональной карьеры или уже на управленческой позиции. У каждого есть возможность выбрать для себя подходящий конкурс или получить поддержку для реализации своего проекта.

В праздничном эфире приняли участие победители, финалисты и руководители конкурсов и проектов платформы «Россия – страна возможностей»: «Лидеры России», «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», «Флагманы образования», «Большая перемена», «Твой ход», «Российская студенческая весна», «Моя страна — моя Россия», «ТопБЛОГ», Национальная технологическая олимпиада, «Больше, чем путешествие», олимпиада «Я — профессионал» и других проектов платформы.

Празднование 4-летия платформы не ограничилось проведением трансляции с участием команды платформы, ее партнеров и, конечно, самих участников проектов. День начался с масштабного забега команды платформы «Россия — страна возможностей», состоявшей из 56 сотрудников и выпускников проектов, в рамках VI Всероссийского полумарафона «ЗаБег». Также на Останкинской телебашне в течение всего дня транслировался ролик, посвященный годовщине создания платформы. Помимо этого, для зрителей трансляции был организован квиз с вопросами, связанными с историей развития платформы. 4 победителя, верно ответившие на вопросы ведущего, выиграли поездки на фестиваль «Таврида.АРТ», который пройдет с 15 по 19 августа 2022 года. В рамках дня рождения платформы также прошло мероприятие в финале Российской Студенческой весны в Самаре — ток-шоу «Гостиная «Россия — страна возможностей», в рамках которого 12 финалистов и победителей проектов платформы соревновались в интеллектуально-юмористических конкурсах и рассказывали зрителям о возможностях, которые открывает организация. Победители получили сертификаты на путешествие по России.

