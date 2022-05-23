Россиянин поймал 14-килограммовую щуку

На Ямале мужчина поймал щуку весом в 14 килограмм и длиной больше метра

Житель поселка Пурпе на Ямале во время рыбалки поймал щуку весом в 14 килограмм. Об этом сообщается в местной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что рыбу поймали в окрестностях Тарасовки. Длина щуки была более одного метра.

Как сообщил «МК Ямалу» администратор группы в социальной сети, россиянину, который поймал рыбу, 50 лет. Ему удалось поймать щуку на блесну. Рыбак сделал из головы рыбы чучело, из остального — балык.

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