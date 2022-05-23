Ольга Шукшина рассказала об изнасиловании известным режиссером

Шукшина призналась, что стала жертвой насилия со стороны известного режиссера

53-летняя российская актриса Ольга Шукшина призналась, что стала жертвой насилия со стороны «известного и талантливого режиссера». Об этом она сообщила в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ.

По словам артистки, инцидент произошел 30 лет назад. Шукшиной на тот момент было 23 года, она жила в квартире своей матери, народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая общалась со знаменитыми деятелями культуры и часто приглашала их в гости.

Шукшина-младшая поведала, что стала жертвой изнасилования со стороны известного человека, который уже скончался. На момент случившегося мужчина был пьян.

«Этого человека нет в живых, начнем с этого. Он известный человек был и остается. Известный, хороший, талантливый режиссер. Я думаю, когда он пришел ко мне в комнату и, так сказать, продолжите сами… Да что там домогался! Сделал и ушел», — сообщила актриса.

Шукшина добавила, что не видит смысла сейчас искать виноватых в этой ситуации. Своим матери и отцу, известному режиссеру Василию Шукшину, артистка так и не решилась рассказать о случившимся, так как, по ее словам, в семье было не принято делиться переживаниями.

Ранее народный артист РФ Юрий Назаров обвинил актера и режиссера Владимира Машкова в том, что тот приставал к его дочери.