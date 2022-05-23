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В Карачаево-Черкесии откроют тактильную выставку для инвалидов по зрению

В Карачаево-Черкесии откроют тактильную выставку «По темным переулкам истории»

Фото: Eren Li / Pexels

В Карачаево-Черкесии подготовят тактильную музейную выставку «По темным переулкам истории». Об этом сообщает ТАСС.

Экскурсии будут проводиться в полной темноте. Выставку организуют при поддержке президентского Фонда культурных инициатив. «В рамках проекта планируется создание экспозиции из копий 30 предметов археологических находок раннего средневековья западного Кавказа. Экспозиция будет выставляться в отдельном зале Музея-заповедника имени М. О. Байчоровой. Экспонаты будут выставлены на стенде для тактильного осмотра с подробным описанием шрифтом Брайля», — сообщили в фонде.

Выставочный зал оборудуют поручнями и напольной рельефной разметкой. Экскурсоводами смогут стать незрячие жители республики. Проект планируют реализовать с августа по декабрь 2022 года.

«Посещение выставки позволит рассказать о культурном наследии, об истории региона и страны в новом формате, а также позволит повысить толерантность к людям с нарушением зрения, актуализировать их в современном обществе. Вход в Музей-заповедник имени М. О. Байчоровой для инвалидов бесплатный», — говорится в сообщении.

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Варвара Кошечкина
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