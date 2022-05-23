Вора в законе Тенго Потийского осудили на девять лет за криминальный статус

В Липецке вора в законе Тенго Потийского осудили на девять лет за криминальный статус

Липецкий облсуд приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима вора в законе Тенгиза Гигиберию, известного в криминальном мире как Тенго Потийский. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции.

Судом установлено, что Гигиберия как до вступления в силу статьи о занятии высшего положения в преступной иерархии (появилась в апреле 2019 года), так и после этого совершал действия, связанные с криминальным статусом. В частности, он принимал решения об изменении положения отдельных осужденных в криминальной среде и контролировал деньги, полученные от сторонников криминальной субкультуры.

Тенго Потийский отсидел 17 лет за незаконное хранение оружия, разбой и убийство. Его очередной срок заканчивался в сентябре 2020 года, но за два месяца до выхода из колонии в отношении него возбудили уголовное дело по антиворовской статье. 4 июня прошлого года Липецкий областной суд оправдал его и освободил из-под стражи.

Позже Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил этот приговор и вернул материалы дела в надзорное ведомство для устранения недостатков. Прокуратура указала на незаконность оправдательного приговора, поскольку сам Тенго Потийский на процессе признался, что был коронован в 1997 году и до сих пор является вором в законе.