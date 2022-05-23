Суд заочно арестовал Януковича за Харьковские соглашения

Суд Киева заочно арестовал Януковича за подписание Харьковский соглашений в 2010 году

Суд в Киеве заочно арестовал экс-президента Украины Виктора Януковича за подписание Харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота России в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

«Печерский районный суд города Киева 23 мая 2022 года избрал бывшему президенту Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены», — заявил офис генпрокурора Украины.

19 мая Печерский районный суд постановил заочно арестовать Януковича по обвинению в организации незаконного пересечения границы. По версии обвинения, в феврале 2014 года при поддержке России и в сопровождении не менее 20 человек на трех вертолетах Янукович вылетел в направлении Анапы.

В 2014 году Янукович бежал в Россию в результате массовых антиправительственных выступлений в Киеве и других украинских городах. На родине его заочно приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны.

В 2010 году в Харькове тогдашние президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали соглашение, согласно которому срок пребывания Черноморского флота в Севастополе продлевался до 2042 года в обмен на скидку на газ.