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На Украине заочно арестовали экс-президента Януковича

На Украине суд постановил арестовать Януковича по делу о незаконном пересечении границы
Виктор Янукович

Виктор Янукович. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Печерский районный суд Киева постановил заочно арестовать экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в организации незаконного пересечения границы. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора республики, передает ТАСС.

В офисе генпрокурора заявили, что бывшего президента подозревают в организации незаконной переправки группы лиц через границу Украины в феврале 2014 года. По версии обвинения, при поддержке России и в сопровождении не менее 20 человек на трех вертолетах он вылетел с территории республики в направлении Анапы.

В сообщении ведомства фамилия Януковича не упоминается, однако там указано, что на момент совершения преступления подозреваемый занимал пост президента Украины.

В конце марта офис украинского генпрокурора сообщил о возможности Киева начать процедуру экстрадиции Виктора Януковича из России. До этого Печерский районный суд оставил в силе решение о его заочном аресте по делу об узурпации власти.

В 2014 году Янукович бежал в Россию в результате массовых антиправительственных выступлений на Украине, получивших название Евромайдан. На родине экс-президент заочно приговорен к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

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Алевтина Запольская
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