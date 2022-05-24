Российский полицейский оказался в банде вымогателей

ФСБ задержала высокопоставленного полицейского в Брянске по подозрению в вымогательстве

В Брянске сотрудники ФСБ России задержали высокопоставленного полицейского в составе банды вымогателей. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

По данным спецслужбы, в совершении преступления в отношении гражданина подозревается сотрудник полиции из числа руководящего состава. В случае подтверждения его вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и наказан в соответствии с законом, отметили в пресс-службе управления МВД по Брянской области.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вымогательстве. По предварительным данным, в марте житель города Новозыбкова заплатил 43 тысячи рублей знакомому за «красивый» номерной знак на автомобиль с комбинацией цифр «555», однако, не получив его через некоторое время, потребовал от него возврата большей суммы — 70 тысяч рублей. В течение месяца размер долга вырос до 595 тысяч рублей.

Вымогательством занимались семь местных жителей, знакомых между собой. Среди них был высокопоставленный полицейский. Они заставили потерпевшего переписать на них автомобиль BMW.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых, один скрылся. Известно, что их сообщник уже был под стражей за покушение на охранника местного ресторана.